Nazilli Belediyespor hayata döndü - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Amed Sportif'i 1-0 yenen Nazilli Belediyespor, yeni teknik patronu Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı. Öcal'la 8 maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlı ekip kendine geldi. Ayağının tozuyla çıktığı karşılaşmadan 3 puan alarak ayrılan Taner Öcal, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ayağa kalkacağız. Nazilli Belediyespor hedefleri olan bir kulüp. Biz de bu hedefler doğrultusunda gerekeni yapmak için geldik" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Öcal, "Ekibimle birlikte bu takıma çok güveniyorum. Adaleti sağlayarak kadro çıkardık. 2 gündür çok güzel antrenmanlarımız oldu. Belediye başkanımız ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Çok düzgün insanlar var. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden takımımıza da minnettarım. Geriye yaslanan bir takım olmayacağız. Bu maç erteleme olduğu için 2 sporcumuz dışarıda kaldı. Onlar da gelince daha güzel olacak. Hamlesiz ve eksik de olsak oyuncularım ortaya karakter koydu" dedi.

- Aydın