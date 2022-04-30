Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak

30.04.2022 11:15
Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-2'lik sonuçla yenen Nazilli Belediyespor yarın sahasında Teco Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-2'lik sonuçla yenen Nazilli Belediyespor yarın sahasında Teco Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öcal, sezonun son iç saha müsabakasına çıkacaklarını ve taraftara galibiyet armağan edeceklerini söyledi.


- Nazilli
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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Karacabey, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika
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