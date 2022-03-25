Nazilli Belediyespor lidere konuk - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor lidere konuk

25.03.2022 12:09
Nazilli Belediyespor lidere konuk

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Amed Sportif Faaliyetler ve Akhisarspor maçlarını kazanarak Play-Off yolunda umutlanan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Amed Sportif Faaliyetler ve Akhisarspor maçlarını kazanarak Play-Off yolunda umutlanan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Özgür Reha Alıcı görev yapacak. Nazilli Belediyespor'un başında 2'de 2 yapan teknik direktör Taner Öcal, İstanbul'dan istedikleri sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.


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Futbol Federasyonu, Pendikspor, Play Off, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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