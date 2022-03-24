Nazilli Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetle Play-Off yarışından kopmayan Nazilli Belediyespor, bu hafta sonu deplasmanda lider Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmada başlattığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Yeni yönetim ve yeni teknik heyetle tekrar hava yakalayan siyah-beyazlılarda takımıyla 2'de 2 yapan teknik direktör Taner Öcal, "Takımda moraller yerinde. Son iki maçta alınan galibiyetler ile oyuncularımıza özgüven geldi. Bu hafta şampiyonluğa yakın olan güçlü bir rakiple deplasmanda oynayacağız. Çıkışımızı sürdürüp üst sıralarda yer almak istiyoruz" dedi.

Nazilli'de Mehmet Ersavaş, Emre Toptan, Yunus Emre ve Taha'nın sakatlıkları sürüyor.

- Nazilli