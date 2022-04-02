Nazilli Belediyespor telafi peşinde - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor telafi peşinde

02.04.2022 12:21
Nazilli Belediyespor telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olup Play-Off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olup Play-Off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalısı Bünyamin maçta forma giyemeyecek. teknik direktör Taner Öcal, Kırşehir Belediyespor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini ve Play-Off'u sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı ekip grupta 40 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.


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Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak Nazilli Belediyespor Öcal'la ilk kez yenildi Nazilli Belediyespor Öcal'la ilk kez yenildi

Kırşehir Belediyespor, Uşakspor, Play Off, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor telafi peşinde - Son Dakika


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