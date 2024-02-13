Nazilli Belediyespor'un idari menajeri görevinden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazilli Belediyespor'un idari menajeri görevinden ayrıldı

Nazilli Belediyespor\'un idari menajeri görevinden ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da idari menajerlik görevini yürüten Alperen Karakaya, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karakaya, çalıştığı teknik ekip, kulüp personeli, futbolcu grubu, yönetim ve taraftara teşekkür ederek sezonun geri kalanında herkese başarılar diledi.

13.02.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında yönetim kurulu tarafından idari menajerlik görevine getirilen Alperen Karakaya, görevinden ayrıldığını açıkladı. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığım teknik ekiplere, değerli kulüp personeline, futbolcu grubuna, yönetimimize ve taraftara teşekkür eder, sezonun geri kalanında herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Nazilli, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'un idari menajeri görevinden ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'un idari menajeri görevinden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement