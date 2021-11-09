Nazilli Belediyespor'un konuğu lider Pendikspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Akhisarspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor, yarın evinde lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Enes Kanpara düdük çalacak. Teknik direktör Kadir Kar, Akhisarspor yenilgisini telafi edeceklerine inandığını belirterek, "Pendikspor maçı bizim için çok kritik. Yeniden zirve yarışının içinde olmak istiyorsak mutlaka bu maçtan galibiyetle ayrılmalıyız, takımıma güveniyorum" dedi.

- Nazilli