Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Isparta 32 Spor'a da yenilerek Play-Off yarışının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, yarın 22'nci hafta erteleme maçında evinde Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Barkın Kara düdüm çalacak. Son 8 maçından galibiyet çıkaramayan 31 puanlı 13'üncü sıradaki Nazilli Belediyespor'da kart cezalısı Koray Baykara müsabakada forma giyemeyecek.

TANER ÖCAL İMZALADINazilli Belediyespor, teknik direktörlük koltuğuna daha önce anlaşma sağladığı Taner Öcal'ı resmen getirdi. Sezona Kadir Kar'la başlayıp son 3 maçını Ayhan Yıldız'la oynayan siyah-beyazlılarda Öcal, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törende konuşan Taner Öcal, "Nazilli Belediyespor hedefleri olan bir camia. Başarılı olacağımıza inanıcım tam. Amed Sportif maçıyla ilk kez takımı sahaya çıkaracağız. İnanıyorum ki ilk maçımızda yüzümüz güler ve yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.