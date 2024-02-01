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Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Arkas Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Arkas Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Arkas Spor Kulübü\'nü 3-0 mağlup etti

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, ligin son maçında Arkas Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek galibiyetini kutladı. Takım, normal sezonu 15 galibiyetle 2. sırada tamamlayarak 1. lige yükselme maçları oynama hakkı elde etti. Başkan Kürşat Engin Özcan, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek kupayı Nazilli'ye getirmelerini umduğunu belirtti.

01.02.2024 10:23
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Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı ligin son maçında Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Maça ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken filenin efeleri ilk seti 25-23 önde tamamladı. 2. seti de 25-18'lik skorla önde bitirdi. Nazillili voleybolseverlerin desteği ile son sette fileden 25-18'lik skorla üstünlüğü yakalayan siyah inciler filede durumu 3-0 'a getirdi ve fileden mutlu ayrılan taraf oldu.

Normal sezonu 16 maçta aldığı 15 galibiyet ile 2. sırada tamamlayıp 1. lige yükselme maçları oynama hakkı elde eden Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı'nın Arkasspor ile oynadığı son maçında tribündeki yerini alan Nazilli Belediye başkanı Kürşat Engin Özcan galibiyeti doyasıya kutladı. "O kupa Nazilli'ye gelecek diyen" Başkan Özcan, "Galibiyet için tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutlarken. Fair play çerçevesinde Nazilli ve deplasmanda oynadığınız maçlarda bizleri çok güzel temsil ettiniz. İnşallah da ilk etapta 20 ve 22 Şubat tarihlerinde Karaman'da oynanacak maçlarda bizlerin yüzünü güldürür ve Osmaniye'deki final maçları sonrasında kupayı Nazilli'ye getireceksiniz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Arkas Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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