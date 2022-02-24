Nazilli Belediyespor Yıldız'la gülemedi - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Yıldız'la gülemedi

24.02.2022 12:02
Nazilli Belediyespor Yıldız'la gülemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Mesut Toros'un çalıştırdığı Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Ayhan Yıldız'la da gülemedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Mesut Toros'un çalıştırdığı Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Ayhan Yıldız'la da gülemedi. Alınan başarısız sonuçların ardından Kadir Kar'la yollarını ayırıp takımın başına Yıldız'ı getiren siyah-beyazlılar 24Erzincanspor mağlubiyetiyle kazanamama serisini 6 maça çıkardı.

Play-Off yarışında 3 puan geride kalan Nazilli Belediyespor'un toparlanacağını ifade eden Yıldız, "Ben takımıma inanıyorum. Son haftalarda maalesef istemediğimiz skorlar aldık. Yarıştan kopmadık ve sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız" dedi.Nazilli Belediyespor, pazar günü sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda daha önce Kadir Kar'la tartışıp ayrılan Efe Binici de Kar'ın ayrılığı sonrası takıma geri döndü.


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Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor

Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Şampiyon, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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