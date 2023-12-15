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Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kaya, sporseverleri müsabakalara davet etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kaya, sporseverleri müsabakalara davet etti

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kaya, hafta sonu oynanacak basketbol ve voleybol müsabakalarına sporseverleri davet ederek, camianın birlikte başaracağını söyledi.

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kaya, sporseverleri müsabakalara davet etti
15.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:09
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Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kaya hafta sonu ilçede oynanacak basketbol ve voleybol müsabakalarına sporseverleri davet ederek, "Camiamız ile birlikte başaracağız" dedi.

Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kaya Cumartesi ve Pazar günü Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan basketbol ve voleybol müsabakalarına sporseverleri davet etti. Başkan Kaya, "Bu hafta Pazar günü Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmada tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile filenin efelerine destek olacağız. Sadece futbol değil tüm branşlarda adımızı Türkiye'ye duyuran bir kulübüz. Bu kapsamda önce Cumartesi günü saat 18.00'de basketbolcularımıza daha sonra Pazar günü şampiyonluk yolunda saat 14.00'de erkek voleybol takımımıza destek olacağız. Tüm branşlarda başarı ile Nazillimizi temsil eden sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu güçlü camiamız ile her şeyin üstesinden geliriz ve başaracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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