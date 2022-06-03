Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan - Son Dakika
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Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan

03.06.2022 11:07
Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor iç transfer çalışmalarına başladı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor iç transfer çalışmalarına başladı. Nazilli Belediyespor yönetim kurulu ve transfer komitesi, ilk iç transfer görüşmesini kaleci ve takım kaptanı Zekeriya Topayan ile yapıp yola devam kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte 4 sezondur kaleyi koruyan 33 yaşındaki eldivenle 1 yıllık daha sözleşme imzalandı.

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal yaptığı açıklamasında, "İç transferde ilk anlaşmamızı başarılı kalecimiz Zekeriya Topayan ile yaptık. Kaptanımıza ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. Zekeriya ise "Şampiyonluk yaşadığım kulübümüzde evimizde kalmak beni çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki sezonda armamız altında büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.


Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan
Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan
Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan
Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de ilk imza Zekeriya'dan - Son Dakika

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