Nazillispor'da Furkan Balaban Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Nazillispor'da Furkan Balaban Takımdan Ayrıldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Nazillispor'da stoper Furkan Balaban, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp mali zorluklar yaşıyor ve başka ayrılıkların da gündemde olduğu belirtiliyor.

29.01.2025 11:59
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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da stoper Furkan Balaban takımdan ayrıldı. Vanspor mağlubiyetinin ardından alacaklarını tahsil edemeyen Furkan Balaban sözleşmesini tek taraflı feshederek siyah-beyazlılarla ilişiğini kesti. Mali açıdan zor zamanlar geçiren Nazillispor'da başka ayrılıkların da gündemde olduğu öğrenildi. Kulüp Başkanı Şahin Kaya tarafından alacaklarına karşılık teminat verilen 24 yaşındaki oyuncuya taahhüt edilen ödemelerin yapılmadığı iddia edildi. Bu sezon Nazillispor'la 11 lig maçına çıkan futbolcu 965 dakika süre alıp 1 de gol atmıştı.

Kaynak: DHA

Balaban, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'da Furkan Balaban Takımdan Ayrıldı - Son Dakika

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