Nazillispor\'dan 6 Yeni Transfer

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynadığı ve golsüz sona erince kümede kalışını ilan ettiği Ankaraspor maçı nedeniyle 1,5 yıl sonra, "Müsabaka sonucunu etkileme" gerekçesiyle PFDK'ya sevkedilip, küme düşürme cezası alma ihtimali bulunan Nazillispor'da transfer sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp üst üste üçüncü gün 6 transfer birden açıkladı. Nazilli'nin 3 gün içinde kadrosuna kattığı oyuncu sayısı 18'e ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp son olarak Ortaca Belediyespor'dan 19 yaşındaki orta saha Selahattin Özen, Korkuteli Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha Hasan Talha Ceylan, Gaziantep FK'dan 22 yaşındaki sol bek Doğukan Bostan, Çanakkale Dardanelspor'dan 18 yaşındaki sağ bek Furkan Ateş, Erzurumspor'dan 19 yaşındaki forvet Alperen Duyar ve Ergene Velimeşespor'dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven'le sözleşme imzaladı.

PFDK'DA TEDBİR DEVAM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 28 Nisan 2024'te yaptıkları şike tartışmalı maç nedeniyle kurula sevkedilen Nazillispor ve Ankaraspor'un yaptığı idari tedbirin kaldırılması talebine olumsuz yanıt verdi. Dün toplanan kurul, 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar idari tedbir kararlarının değerlendirilmek üzere idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına hükmetti. İki kulübün yöneticileri, idarecileri, teknik heyetleri ve oyuncularının çoğu, "Müsabaka sonucunu etkileme" ve bahis oynama gerekçeleriyle PFDK'ya sevkedilmişti. PFDK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili "müsabaka sonucunu etkileme ve " bahis ihlalleri nedeniyle Hukuk Müşavirliği'nce 19.08.2025 tarihinde Kurulumuza yapılan sevkler ve ilgililerin idari tedbirin kaldırılması talepleri hakkında Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar idari tedbir kararlarının değerlendirilmek üzere idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına karar verildi."