Nazillispor'dan 6 Yeni Transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nazillispor'dan 6 Yeni Transfer

Nazillispor\'dan 6 Yeni Transfer
22.08.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor, PFDK'nın mücadelesi sürerken 3 günde 6 transfer daha yaptı, toplam 18 oyuncu alındı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynadığı ve golsüz sona erince kümede kalışını ilan ettiği Ankaraspor maçı nedeniyle 1,5 yıl sonra, "Müsabaka sonucunu etkileme" gerekçesiyle PFDK'ya sevkedilip, küme düşürme cezası alma ihtimali bulunan Nazillispor'da transfer sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp üst üste üçüncü gün 6 transfer birden açıkladı. Nazilli'nin 3 gün içinde kadrosuna kattığı oyuncu sayısı 18'e ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp son olarak Ortaca Belediyespor'dan 19 yaşındaki orta saha Selahattin Özen, Korkuteli Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha Hasan Talha Ceylan, Gaziantep FK'dan 22 yaşındaki sol bek Doğukan Bostan, Çanakkale Dardanelspor'dan 18 yaşındaki sağ bek Furkan Ateş, Erzurumspor'dan 19 yaşındaki forvet Alperen Duyar ve Ergene Velimeşespor'dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven'le sözleşme imzaladı.

PFDK'DA TEDBİR DEVAM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 28 Nisan 2024'te yaptıkları şike tartışmalı maç nedeniyle kurula sevkedilen Nazillispor ve Ankaraspor'un yaptığı idari tedbirin kaldırılması talebine olumsuz yanıt verdi. Dün toplanan kurul, 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar idari tedbir kararlarının değerlendirilmek üzere idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına hükmetti. İki kulübün yöneticileri, idarecileri, teknik heyetleri ve oyuncularının çoğu, "Müsabaka sonucunu etkileme" ve bahis oynama gerekçeleriyle PFDK'ya sevkedilmişti. PFDK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili "müsabaka sonucunu etkileme ve " bahis ihlalleri nedeniyle Hukuk Müşavirliği'nce 19.08.2025 tarihinde Kurulumuza yapılan sevkler ve ilgililerin idari tedbirin kaldırılması talepleri hakkında Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar idari tedbir kararlarının değerlendirilmek üzere idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına karar verildi."

Kaynak: DHA

Nazilli, Finans, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'dan 6 Yeni Transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:30:34. #7.13#
SON DAKİKA: Nazillispor'dan 6 Yeni Transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.