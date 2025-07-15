Nazillispor\'dan Belediye Başkanı Tetik\'e Ziyaret

İlçe genelindeki ziyaretlerini sürdüren Nazillispor Kulüp Başkanı Ümit Ambar, son olarak Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i makamında ziyaret ederken, Başkan Tetik ise Nazillispor'a destek sözü verdi.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu ve Kulüp Müdürü Osman Damar da yer alırken buluşmada siyah beyazlı kulübün geleceği masaya yatırıldı. Başkan Tetik, Ümit Ambar ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi. Tetik, Nazillispor'un en iyi yerlere gelebilmesi adına destek vereceklerini söylerken, ilk maçta da tribünde yer almak istediğini sözlerine ekledi.

Kulüp Başkanı Ümit Ambar ise Başkan Tetik ve Başkan Yardımcısı Mutlu'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Nazillispor'un şehirle bütünleşerek yeniden ayağa kalkacağına inandığını vurgulayan Ambar; "Nazilli'de spora gönülden destek veren kıymetli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve Belediye Başkan Yardımcımız Kadir Mutlu'ya nazik kabulleri için teşekkür ederiz. Nazillispor Kulübü olarak bu güçlü destekle, gençliğe ve spora daha büyük hedeflerle yürümeye kararlıyız" dedi. - AYDIN