Nazillispor, Düşme Potasından Kurtulmak İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazillispor, Düşme Potasından Kurtulmak İçin Mücadele Edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında bulunan Nazillispor, yarın Belediye Derincespor ile kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu, devreye 3 puanla girmek istediklerini açıkladı.

21.12.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 puanla düşme potasında yer alan Nazillispor ilk devrenin son maçında yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Selçuk Hakalmaz ve Oğuzhan Akgün mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu devreye 3 puanla girmek istediklerini belirterek, "Geçen haftayı mağlubiyetle kapatmıştık. Derince'de kazanıp yeni yıla mutlu girmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getirmeyen Nazillispor'un 3 puanı silinmişti.

Kaynak: DHA

Derincespor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor, Düşme Potasından Kurtulmak İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Nazillispor, Düşme Potasından Kurtulmak İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.