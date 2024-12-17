Nazillispor Teknik Direktörü Fırıloğlu'ndan Taraftarlara Tepki

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 1-0 mağlup olup galibiyet serisine nokta koyan Nazillispor'da Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu taraftarların bir bölümüne sitemde bulundu. Maçın ikinci yarısında bazı kesimlerin oyuncuları ıslıkladığını belirten Fırıloğlu, "Teknik heyet olarak bizler ve tüm oyuncularımız kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Biz iyi yoldayız. Bu maça kadar 2'de 2 yaptık. Elbette evimizde kazanmak istiyorduk. Oyuncularımız 90 dakika boyunca koştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bazı taraftarlarımızın oyuncularımızı ıslıklaması bizleri çok üzdü" dedi.

Hakan Fırıloğlu, devre arasına 1 maç kaldığını belirterek, "Belediye Derincespor karşılaşmasına çıkacağız. Deplasmanda kazanıp devreye moralli gireceğiz" diye konuştu.