Nazillispor ve 68 Aksaray Belediyespor 1-1 Berabere Kaldı

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden düşme hattındaki Nazillispor evinde şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Nazillispor maçın 24'üncü dakikasında Serkan Güler'in golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk 68 Aksaray Belediyespor 84'üncü dakikada Taşkın Çalış'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puana razı oldu. Nazillispor bu sonucun ardından 13 puana yükseldi ancak düşme potasından çıkamadı. Aksaray temsilcisi ise 51 puana çıkıp zirve yarışındaki rakibi Serik Belediyespor'un yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.