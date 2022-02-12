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Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız" - Son Dakika

Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız"

12.02.2022 00:57
Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız"

Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, iki yıl boyunca kupada yarı final ve finalde elendiklerini hatırlatarak, Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, iki yıl boyunca kupada yarı final ve finalde elendiklerini hatırlatarak, Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Alanyaspor'da Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor olarak her şeye hazırlıklı olduklarını aktaran Yüksel, "Buraya kadar gelen takımların hepsi belli başarıyı yakalamış takımlar. Biz önümüze bakacağız. İnşallah Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız. İki yıl boyunca yarı final ve finalde elendik. İnşallah bu kez öyle olmayacak, sonuca gideceğiz. Diğer takımlara başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nazmi Yüksel: 'Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız' - Son Dakika Spor


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