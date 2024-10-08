Nazmiye Ak Avrupa Bocce Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Ak, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İspanya'nın Isla Cristina kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda genç kızlar altın nokta kategorisinde yarışan milli sporcumuz Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü oldu." denildi.