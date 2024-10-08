Nazmiye Ak Avrupa Bocce Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Ak, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İspanya'nın Isla Cristina kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda genç kızlar altın nokta kategorisinde yarışan milli sporcumuz Nazmiye Ak, Avrupa üçüncüsü oldu." denildi.
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