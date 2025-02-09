Nazon, Konyaspor\'a 2 golle damga vurdu

Spor

Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, Konyaspor maçında 2 gol birden attı.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılı takımda Duckens Nazon 2 gol birden kaydetti. Ligdeki gol sayısını 4'e çıkartan Duckens Nazon performansı ile takdir topladı. Konyaspor maçının 14. dakikasında ve 55. dakikalarında topu ağlara göndermeyi başaran forvet oyuncusu, bu sezon Eyüpspor ve Sivasspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Sarı kırmızılı forma ile 19 maça çıkan Duckens Nazon, 4 golün yanı sıra 3 de asiste sahip. - KAYSERİ