NBA All-Star Maçında Değişiklik Rüzgarı - Son Dakika
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Spor

NBA All-Star Maçında Değişiklik Rüzgarı

NBA, All-Star maçını daha rekabetçi hale getirmek için yeni format üzerinde çalışıyor.

03.11.2024 11:09
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AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi NBA dünyanın en üst düzey basketbol organizasyonu olarak küresel anlamda ilginin artarak devam etmesi amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

Dünyanın en popüler spor dallarından biri olan basketbolun merkezi ve spor endüstrisinin en önemli yapılanmalarından biri olarak görülen NBA kuruluşundan bu yana Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant, Lebron James gibi çok sayıda üstün yetenekli sporcuyu basketbola kazandırmış ve aynı zamanda bir popüler kültür ikonu olarak bu oyuncularla basketbolun küresel bilinirliğini artırmak için bir takım etkinlikler geliştirmişti.

Normal sezon içerisinde iyi performans gösteren yıldız oyunculardan seçilen All- Star organizasyonu da bunlardan biri olarak devam ediyor.

Fakat NBA'in en iyi oyuncularının bir araya geldiği All-Star maçlarının rekabetçilikten uzak, sıkıcı bir gösteri maçına dönüştüğü yönünde eleştiriler de gelmeye devam ediyor. Bu eleştirileri haklı bulan NBA yönetimi de bu yönde adımlar atmaya hazırlanıyor.

NBA Başkanı Adam Silver, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, NBA'in San Francisco'da oynanacak All-Star Maçı'nın formatını değiştirmeyi düşündüğünü söyledi. Silver, ayrıntı belirtmeden, "Başka formatlara bakıyoruz" demekle yetindi. Silver "Oyuncuların geçen yılki All-Star maçında da hayal kırıklığına uğradığına şüphe yok. Hepimiz taraftarlarımıza rekabet ve eğlence sunma konusunda daha iyi bir iş çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Hatırlanacağı gibi geçen sezon Doğu Konferansı, Batı Konferansı'nı 211-186 yenerek, All-Star'ın 73 yıllık tarihindeki en fazla sayı atılan ve bir takımın 200 sayıyı geçtiği ilk maç olmuştu.

Silver, bu sezon All-Star Oyununu daha rekabetçi hale getirmek için Golden State yıldızı Stephen Curry'yi görevlendirdiğini söyledi.

Silver, "Bu onun için bir iç saha maçı" dedi ve Curry ile All-Star maçını bazı açılardan daha rekabetçi hale getirmek hakkında konuştuklarını söyledi. Ligin bunu bir süredir istediğini ve daha iyi bir All-Star etkinliğinin oyun için daha iyi televizyon reytingleri ve daha fazla dış ilgi oluşturmasını umduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor NBA All-Star Maçında Değişiklik Rüzgarı - Son Dakika

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