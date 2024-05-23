NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i açıklandı - Son Dakika
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Spor

NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i açıklandı

NBA\'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5\'i açıklandı

Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, NBA'de sezonun en değerli oyuncuları olarak sezonun en iyi 5'ine seçildi. Diğer isimler ise Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ve Jayson Tatum oldu.

23.05.2024 12:41
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'i duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

NBA'de sezonun en değerli oyuncuları Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, oy birliğiyle ilk sırada sezonun 5'ine seçildi. Jokic 4'üncü kez, Gilgeous-Alexander ise 2'nci kez sezonun 5'inde yer aldı.

Sezonun en iyi 5'indeki diğer isimler Dallas Mavericks'in oyun kurucusu Luka Doncic, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum oldu.

Doncic üst üste 5'inci, Antetokounmpo art arda 6'ncı ve Tatum ise peş peşe 3'üncü kez sezonun 5'ine seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i açıklandı - Son Dakika
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