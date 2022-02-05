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NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi - Son Dakika

NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi

05.02.2022 09:57
NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 131-106 kaybettikleri San Antonio Spurs maçında 18 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 131-106 kaybettikleri San Antonio Spurs maçında 18 sayı kaydetti.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Spurs, konuk ettiği konferans sonuncusu Rockets'ı yendi.

Spurs'te Keldon Johnson 28 sayı, 7 ribaunt, Jakob Poeltl 21 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Dejounte Murray 19 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Josh Christopher'ın 23 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Alperen Şengün'ün 18 sayı, 2 ribaunt, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 102-101 yendiği maçı 5 sayıyla tamamladı.

Mavericks, Doncic'in "triple double"ıyla kazandı

Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers'ı Luka Doncic'in 33 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansı sayesinde 107-98 mağlup etti. 22 yaşındaki Doncic, kariyerinde 44. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

Ev sahibi Mavericks'te Reggie Bullock 20, Jalen Brunson 19 sayılık katkıda bulundu.

76ers cephesinde Joel Embiid 27 sayı, 13 ribaunt, 3 blok, Tyrese Maxey 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 101-102

Indiana Pacers- Chicago Bulls: 115-122

Detroit Pistons- Boston Celtics: 93-102

Toronto Raptors- Atlanta Hawks: 125-114

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 131-106

Denver Nuggets- New Orleans Pelicans: 105-113

Utah Jazz- Brooklyn Nets: 125-102

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 107-98

Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder: 93-96

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Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'a yetmedi - Son Dakika
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