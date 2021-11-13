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NBA'de Cedi Osman, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayıyla katkı sağladı - Son Dakika

NBA'de Cedi Osman, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayıyla katkı sağladı

13.11.2021 10:01
NBA'de Cedi Osman, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayıyla katkı sağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 98-78 yendiği maçta 17 sayılık katkı sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 98-78 yendiği maçta 17 sayılık katkı sağladı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cavaliers, sahasında Pistons'ı mağlup ederek 8. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Darius Garland, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman, 22 dakika 46 saniye süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 9. maçını kaybeden Pistons'ta Jerami Grant 16, Frank Jackson 12, Josh Jackson 11 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'den 12 sayı

Portland Trail Blazers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 104-92 yendi.

Damian Lillard 20, CJ McCollum 17 sayıyla Trail Blazers'ın 6. galibiyetinde ön plana çıktı.

Sezonun 11. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Kevin Porter Jr 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. Alperen Şengün, 18 dakika 40 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 12 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla noktaladı.

Warriors ve Suns'tan üst üste 7. galibiyet

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 7. galibiyetlerine imza attı.

Konferans lideri Warriors, evinde Chicago Bulls'u 119-93'lük skorla geçti. Stephen Curry, 40 sayıyla sezonun 11. galibiyetinde başrol oynadı.

Deplasmanda Memphis Grizzlies'i 119-94 yenerek 8. maçını kazanan Suns'ta ise Devin Booker ve Jae Crowder 17'şer sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- New York Knicks: 104-96

Boston Celtics- Milwaukee Bucks: 122-113 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 98-78

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 92-104

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 94-119

New Orleans Pelicans- Brooklyn Nets: 112-120

Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 105-103

San Antonio Spurs- Dallas Mavericks: 109-123

Denver Nuggets- Atlanta Hawks: 105-96

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-93

Los Angeles Lakers- Minnesota Timberwolves: 83-107

Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Cedi Osman, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayıyla katkı sağladı - Son Dakika Spor


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