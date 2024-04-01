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NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayılık performansı yetmedi - Son Dakika
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Spor

NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayılık performansı yetmedi

San Antonio Spurs, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Golden State Warriors'a 117-113 yenildi. Warriors, art arda 4. galibiyetini alırken, Spurs ise sezonun 57. yenilgisini yaşadı.

01.04.2024 09:55
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta San Antonio Spurs, Golden State Warriors'a 117-113 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Play-in mücadelesi veren Batı Konferansı 10'uncusu Warriors, Spurs deplasmanında kazanarak art arda 4 olmak üzere 40. galibiyetini aldı.

Konuk takım Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 8 asist ve Draymond Green 21 sayı, 11 asist üretti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama'nın 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 3 blokluk performansı, sezonun 57. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekipte Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak yaklaşık 36 dakika süre aldığı mücadeleyi 18 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Mavericks, Rockets'ın serisine son verdi

Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 125-107 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Arka arkaya 7, sezonun 45. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te Luka Doncic 47 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemediği Rockets'ta 28 sayı, 7 ribaunt üreten Jabari Smith Jr'ın performansı takımının 36. yenilgisini önleyemedi.

LeBron James'ten 40 sayı

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 40 sayı kaydettiği mücadelede Brooklyn Nets'i 116-104'lük skorla geçti.

Sezonun 42. galibiyetini elde eden Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta Anthony Davis 24 sayı, 14 ribaunt ve Rui Hachimura 20 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Ev sahibi Nets'te ise Cam Thomas'ın 30 sayı, 6 asistlik katkısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Denver Nuggets- Cleveland Cavaliers: 130-101

Washington Wizards- Miami Heat: 107-119

Toronto Raptors- Philadelphia 76ers: 120-135

Charlotte Hornets- Los Angeles Clippers: 118-130

Brooklyn Nets- Los Angeles Lakers: 104-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 113-117

New York Knicks- Oklahoma City Thunder: 112-113

Minnesota Timberwolves- Chicago Bulls: 101-109

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 107-125

Sacramento Kings- Utah Jazz: 127-106

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayılık performansı yetmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayılık performansı yetmedi - Son Dakika
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