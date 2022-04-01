NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi - Son Dakika
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NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

01.04.2022 10:38
NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 131-107 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 131-107 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Hawks, yıldızı Trae Young'ın 30 sayı, 9 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste 4, sezonun 40. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı 10'uncusu Hawks'ta Kevin Huerter 23 sayı, Onyeka Okongwu 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyen Cedi Osman, takımının en skoreri oldu. Doğu Konferansı 7'ncisi Cavaliers'ta Darius Garland 18, Moses Brown 15 sayı kaydetti.

Bucks, Nets'i uzatmada geçti

Milwaukee Bucks, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatmada 120-119'luk skorla geçti.

Son anlardaki üç sayı isabetiyle maçı uzatmaya taşıyan Giannis Antetokounmpo, 44 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle Bucks'a galibiyeti getirdi. Bu sezon 48. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 19, Khris Middleton da 16 sayı üretti.

Doğu Konferansı'nda 8. basamakta (40 galibiyet, 37 mağlubiyet) bulunan Nets'te Kevin Durant 26, Kyrie Irving 25, Bruce Brown 23 sayı attı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Philadelphia 76ers: 102-94

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 131-107

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-120 (Uzatmada)

Chicago Bulls- Los Angeles Clippers: 135-130 (Uzatmada)

Utah Jazz- Los Angeles Lakers: 122-109

YORUMLAR
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Cedi Osman'lı Cleveland, Atlanta deplasmanında mağlup Cedi Osman'lı Cleveland, Atlanta deplasmanında mağlup NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi - Son Dakika
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