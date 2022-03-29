NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu - Son Dakika
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NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

29.03.2022 10:29
NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 115-112 yenen Toronto Raptors, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 115-112 yenen Toronto Raptors, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki mücadelede Raptors, son haftaların formda ekibi Celtics'i uzatma sonunda 115-112 mağlup etti.

Art arda 3. galibiyetini alan ev sahibi Raptors'ta Pascal Siakam 40 sayı, 13 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Jayson Tatum ve Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkan Celtics'te Marcus Smart'ın 28 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Konuk ettiği Sacramento Kings'i 123-100 yenen Miami Heat, 4 maç sonra kazandı. Heat böylece 4 takım arasında geçen Doğu Konferansı'ndaki zirve yarışında liderliği Celtics'ten aldı.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Jimmy Butler, 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Bam Adebayo ve 20 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Tyler Herro taşıdı. Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Alperen, Spurs'e karşı 12 sayı attı

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren San Antonio Spurs, lig sonuncusu Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 123-120 kazandı.

Peş peşe 4. galibiyetini elde eden Spurs'te Dejounte Murray 33 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Keldon Johnson da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green'in 30 sayı, Kevin Porter'ın 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Josh Christopher'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Alperen Şengün ise 12 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 blokla mücadele etti.

Sonuçlar

Indiana Pacers- Atlanta Hawks: 123-132

Charlotte Hornets- Denver Nuggets: 109-113

Cleveland Cavaliers- Orlando Magic: 107-101

New York Knicks- Chicago Bulls: 109-104

Toronto Raptors-Boston Celtics: 115-112 (uzatmada)

Miami Heat-Sacramento Kings: 123-100

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 120-123

Memphis Grizzlies- Golden State Warriors: 123-95

Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder: 131-134 (uzatmada)

YORUMLAR
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Amerikan Basketbol Ligi, Toronto Raptors, Boston Celtics, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu - Son Dakika


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