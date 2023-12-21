 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NBA'de Clippers, Mavericks'i mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de Clippers, Mavericks'i mağlup etti

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i deplasmanda 120-111'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Clippers'ta Kahwi Leonard'ın double-double performansı takımını galibiyete taşıdı.

NBA\'de Clippers, Mavericks\'i mağlup etti
21.12.2023 - 10:54,
Abone Ol

NBA'de Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i deplasmanda 120-111'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Clippers'ta 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, takımını galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 10 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 120-111 yenerek üst üste 9. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Clippers'ta 30 sayı, 10 ribaund, 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Norman Powell 21 sayı, 3 ribaund, James Harden da 17 sayı, 11 asistle katkı sağladı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 10 rbaund ve 10 asistlik triple-double performasıyla, Tim Hardaway Jr.'ın 21 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Los Angeles Clippers, 17. galibiyetine ulaşırken, Dallas Mavericks 11. yenilgisini yaşadı.

Alperen'li Houston, Atlanta'ya mağlup oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks'a 134-127'lik skorla mağlup oldu. Atlanta'da Trae Young 30 sayı, 14 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Bogdan Bogdanovic 22 sayı, 5 asist, Dejounte Murray de 21 sayı, 5 asist üretti. Houston'da ise Jabari Smith Jr.'ın 34 sayı, 13 ribaundu ile Fred VanVleet'in 32 sayı, 15 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 26 dakika parkede kaldığı karşılaşmada 14 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers: 124 - Utah Jazz: 116

Indiana Pacers: 144 - Charlotte Hornets: 113

Orlando Magic: 106 - Miami Heat: 115

Philadelphia 76ers: 127 - Minnesota Timberwolves: 113

Brooklyn Nets: 102 - New York Knicks: 121

Toronto Raptors: 104 - Denver Nuggets: 113

Chicago Bulls: 124 - Los Angeles Lakers: 108

Houston Rockets: 127 - Atlanta Hawks: 134

Dallas Mavericks: 111 - Los Angeles Clippers: 120

Sacramento Kings: 119 - Boston Celtics: 144 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Kahwi Leonard, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de Clippers, Mavericks'i mağlup etti - Son Dakika


10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: NBA'de Clippers, Mavericks'i mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement