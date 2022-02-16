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NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı - Son Dakika

NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

16.02.2022 09:57
NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı kaydettiği Indiana Pacers maçını 128-119 kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı kaydettiği Indiana Pacers maçını 128-119 kazandı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Bucks, ağırladığı Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı, 14 ribauntluk performansı sayesinde mağlup etti. Yüzde 81 saha içi isabetiyle oynayan Antetokounmpo, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı.

Bucks'ta Khris Middleton 19 sayı, 8 asistlik katkıda bulundu. Pacers'ta ise Buddy Hield 36 sayı, Tyrese Haliburton 17 sayı, 8 asist, 4 top çalmayla mücadele etti.

Ömer'den 11, Cedi'den 6 sayı

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının sahasında Dallas Mavericks'e 107-99 yenildiği karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 29 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo 21 sayı, 12 ribaunt, Mavericks'te de Luka Doncic 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 124-116 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 6 sayı, 2 ribaunt üretti.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young 41 sayı, 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Celtics, 76ers'a 48 sayı fark attı

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 135-87'lik skorla misafir ekip Celtics kazandı.

Art arda 9. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Maçı 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Joel Embiid, yalnızca 2 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 124-116

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 87-135

Miami Heat-Dallas Mavericks: 99-107

New Orleans Pelicans- Memphis Grizzlies: 109-121

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 128-119

Minnesota Timberwolves- Charlotte Hornets: 126-120 (uzatmada)

Phoenix Suns- Los Angeles Clippers: 103-96

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Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Indiana, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı - Son Dakika
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