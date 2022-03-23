NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi - Son Dakika
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NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi

23.03.2022 09:38
NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın 45 sayı attığı New York Knicks maçını 117-111 kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın 45 sayı attığı New York Knicks maçını 117-111 kazandı.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Hawks, Knicks deplasmanından galip ayrıldı.

Hawks'ı galibiyete, 45 sayı, 8 asist üreten Young ve 32 sayı, 3 top çalmayla oynayan Bogdan Bogdanovic taşıdı.

Knicks'te R.J. Barrett'ın 30 sayı, 13 ribaunt ve Alec Burks'ün 21 sayı, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Son şampiyon Bucks, Bulls'u mağlup etti

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 126-98 yenerek son 10 maçta 8. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta 27 sayı, 7 asistle oynayan Jrue Holiday ve 25 sayı, 17 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo öne çıktı.

Bulls'ta Nikola Vucevic 22 sayı, 7 ribaunt, Zach LaVine 21 sayı, 7 asist ve DeMar DeRozan 21 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic- Golden State Warriors: 94-90

New York Knicks-Atlanta Hawks: 111-117

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 126-98

Denver Nuggets- Los Angeles Clippers: 127-115

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Amerikan Basketbol Ligi, New York Knicks, Atlanta Hawks, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de Hawks, Knicks'i Young'ın 45 sayısıyla yendi - Son Dakika
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