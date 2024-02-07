NBA'de Indiana Pacers, Houston Rockets'ı 132-129 yenerek galip geldi - Son Dakika
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Spor

NBA'de Indiana Pacers, Houston Rockets'ı 132-129 yenerek galip geldi

NBA\'de Indiana Pacers, Houston Rockets\'ı 132-129 yenerek galip geldi

Indiana Pacers, evinde oynadığı maçta Houston Rockets'ı 132-129 mağlup etti. Rockets, Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansına rağmen maçı 3 sayı farkla kaybetti. Diğer maçta ise Phoenix Suns, Milwaukee Bucks'ı 114-106 yenerek galip geldi.

07.02.2024 09:49
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, sahasında Houston Rockets'ı 132-129 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Pacers'a 3 sayı farkla yenilen Rockets, bu sezon 27. mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi ekipte Pascal Siakam 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist; Myles Turner 21 sayı, 3 ribaunt ve Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 3 ribaunt; Dillon Brooks 23 sayı, 3 ribaunt ve Jabari Smith 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

Suns evinde Bucks'ı yendi

Phoenix Suns, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı 114-106 mağlup etti.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 asist; Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt; Bradley Beal 25 sayı, 10 ribaunt ve Jusuf Nurkic 10 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 10 ribaunt, 6 asist; Malik Beasley 22 sayı, 4 ribaunt ve Pat Connaughton 12 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Houston Rockets: 132-129

Brooklyn Nets- Dallas Mavericks: 107-119

New York Knicks- Memphis Grizzlies: 123-113

Miami Heat- Orlando Magic: 121-95

Chicago Bulls- Minnesota Timberwolves: 129-123 (uzatmada)

Utah Jazz- Oklahoma City Thunder: 124-117

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-106

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de Indiana Pacers, Houston Rockets'ı 132-129 yenerek galip geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de Indiana Pacers, Houston Rockets'ı 132-129 yenerek galip geldi - Son Dakika
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