Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'taki Minnesota Timberwolves maçında sol dizi burkulan 28 yaşındaki Davis'in, iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi.
Kariyerinde 8 kez all-star seçilen Davis'in bu sezon 23,3 sayı, 9,9 ribaunt, 2 blok ortalamaları bulunuyor.
Lakers, 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › NBA'de Lakers forması giyen Anthony Davis en az bir ay yok - Son Dakika Spor