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NBA'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayı ile kulüp ve kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı mağlup etti - Son Dakika
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NBA'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayı ile kulüp ve kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı mağlup etti

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayıyla Indiana Pacers'ı 140-126 yenerek galibiyet elde etti. Antetokounmpo, kulüp ve kariyer rekorunu kırdı.

NBA\'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo\'nun 64 sayı ile kulüp ve kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Indiana Pacers\'ı mağlup etti
14.12.2023 - 11:50,  Güncelleme: 12:13
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NBA'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayı ile kulüp ve kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup etti.

NBA'de normal sezon sabaha karşı 03.00'te oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers'ı konuk etti. Ev sahibinde Giannis Antetokounmpo 64 sayı, 14 ribaunt ve 3 asist ürettiği karşılaşmada Indiana Pacers'ı 140-126 yendi. Daha önceki kulüp rekoru ise 57 sayı ile Michael Redd'e aitti. Antetokounmpo da 55 olan rekorunu 64 sayıyla geliştirmeyi başardı. Indiana Pacers'ta Myles Turner ve Tyrese Haliburton'un 22'şer sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla Milwaukee Bucks, 17'nci galibiyetini elde etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antetokounmpo, "Bu salonda taraftarların önünde bu rekoru kırabilmek harika bir duygu" dedi.

ALPEREN, 9 SAYIYLA GALİBİYETE KATKI SAĞLADI

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 117-104 yendi.

Sahasında Memphis Grizzlies'ı mağlup eden Houston Rockets'ta 21 yaşındaki milli oyuncu 9 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistlikle takımının sahadan galip ayrılmasına katkı sağladı. Bu sonuçla Houston Rockets, 12'nci galibiyetini aldı.

NBA'de bu gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 111-129

Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 122-142

Miami Heat - Charlotte Hornets: 115-104

Toronto Raptors - Atlanta Hawks: 135-128

Houston Rockets - Memphis Grizzlies: 117-104

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 140-126

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers: 119-122

Phoenix Suns - Brooklyn Nets: 112-116

Utah Jazz - New York Knicks: 117-113

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor NBA'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayı ile kulüp ve kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayı ile kulüp ve kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı mağlup etti - Son Dakika
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