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NBA'de New Orleans Pelicans, CJ McCollum'u takasla kadrosuna kattı - Son Dakika

NBA'de New Orleans Pelicans, CJ McCollum'u takasla kadrosuna kattı

09.02.2022 10:44
NBA'de New Orleans Pelicans, CJ McCollum'u takasla kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skoreri CJ McCollum, New Orleans Pelicans'a takas edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skoreri CJ McCollum, New Orleans Pelicans'a takas edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, play-off mücadelesi veren Trail Blazers ile Pelicans arasında 7 oyuncunun dahil olduğu bir takas gerçekleştirildi.

Pelicans, Trail Blazers'tan CJ McCollum, Larry Nance Jr ve Tony Snell'i renklerine bağladı. Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker ve Didi Louzada'yı takıma dahil eden Trail Blazers, ayrıca 2022 birinci tur ile gelecek yıllara ait iki adet ikinci tur draft hakkı aldı.

Takasın göze çarpan ismi CJ McCollum, bu sezon NBA'de maç başına 20,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.

Bu arada Sacramento Kings ile Indiana Pacers arasında ise 6 oyunculu takas anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Kings, Domantas Sabonis, Justin Holiday ve Jeremy Lamb'ı alırken gelecek yıllardan bir adet ikinci tur draft hakkı elde etti. Pacers ise Tyrese Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı kadrosuna kattı.

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Amerikan Basketbol Ligi, Portland Trail Blazers, New Orleans, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de New Orleans Pelicans, CJ McCollum'u takasla kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de New Orleans Pelicans, CJ McCollum'u takasla kadrosuna kattı - Son Dakika
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