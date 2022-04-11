NBA'de normal sezon maçları sona erdi - Son Dakika
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NBA'de normal sezon maçları sona erdi

11.04.2022 11:36
NBA'de normal sezon maçları sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezon sona erdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezon sona erdi.

NBA'deki 30 takımın tamamı, play-in ve play-off mücadelesi öncesi 2022 normal sezonunun son maçları için parkeye çıktı.

Play-in oynama hakkı kazanan milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 133-115 mağlup etti.

Sezonu 44 galibiyet, 38 mağlubiyetle noktalayan Cavaliers'ta Kevin Love 32, Lauri Markkanen 23 sayı kaydetti. Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği maçta Bucks adına Sandro Mamukelashvili 28, Thanasis Antetokounmpo 27 ve Jordan Nwora 24 sayı attı. Play-off'u önceden garantileyen Bucks, sezonu 51 galibiyet, 31 mağlubiyetle tamamladı.

Alperen Şengün'den 9 sayı, 6 ribaunt, 8 asist

Atlanta Hawks, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev aldığı Houston Rockets'ı deplasmanda 130-114 yendi.

Play-in oynayacak Hawks'ta (43 galibiyet, 39 mağlubiyet) Trae Young 28, Danilo Gallinari 26 ve De'Andre Hunter 22 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Sezonu Batı Konferansı'nın son sırasında bitiren (20 galibiyet, 62 mağlubiyet) Rockets'ta Jalen Green 41, Kevin Porter Jr 26 sayı buldu. İlk 5'te başlayan Alperen Şengün ise 9 sayı, 6 ribaunt, 8 asist 1 blok üretti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 7 sayı, 10 ribaunt

Doğu Konferansı takımlarının maçında son sıradaki Orlando Magic, lider Miami Heat'i 125-111'lik skorla geçti.

Ev sahibi Magic'te (22 galibiyet, 60 mağlubiyet) Mo Bamba ve RJ Hampton 21'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Tyler Herro gibi as oyunculara görev verilmeyen maçta Victor Oladipo'nun 40, Javonte Smart'ın 20 sayısı Heat'in mağlubiyetini önleyemedi. 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle sezonu noktalayan Heat'te milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te görev aldı ve 7 sayı, 10 ribaunt, birer asist, top çalma ve blokluk performans ortaya koydu.

Furkan Korkmaz 9 sayı üretti

Play-off'u önceki maçlarda garantileyen (51 galibiyet, 31 mağlubiyet) milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın mücadele ettiği Philadelphia 76ers, normal sezonu 118-106'lık Detroit Pistons galibiyetiyle bitirdi.

Joel Embiid ve James Harden gibi yıldızların oynamadığı maçta Shake Milton 30, Paul Reed ve Tyrese Maxey 25'er sayıyla ev sahibi 76ers'ın galibiyetine katkı sağladı. Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

Doğu Konferansı 14'üncüsü Pistons'ta (23 galibiyet, 59 mağlubiyet) Luka Garza'nın 20, Isaiah Livers'ın 14 sayısı yeterli olmadı.

Sonuçlar

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 114-130

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 133-115

Charlotte Hornets- Washington Wizards: 124-108

Brooklyn Nets- Indiana Pacers: 134-126

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-106

Orlando Magic-Miami Heat: 125-111

New York Knicks- Toronto Raptors: 105-94

Memphis Grizzlies- Boston Celtics: 110-139

Minnesota Timberwolves- Chicago Bulls: 120-124

Portland Trail Blazers- Utah Jazz: 80-111

Phoenix Suns- Sacramento Kings: 109-116

New Orleans Pelicans- Golden State Warriors: 107-128

Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder: 138-88

Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 141-146 (Uzatmada)

Dallas Mavericks- San Antonio Spurs: 130-120

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Amerikan Basketbol Ligi, Houston Rockets, Basketbolcu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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