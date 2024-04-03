NBA'de Philadelphia 76ers ve Utah Jazz galibiyet aldı

Sakarya'da Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Geçen ay yapılan eğitimlerde ise 43 okulda 2 bin 761 öğrenciye ve 51 faaliyette 924 sürücüye trafik ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi. Yaşanan trafik kazalarının aşırı hız, hatalı sollama, kavşaklarda geçiş kurallarına uymama ve alkollü araç kullanma nedeniyle meydana geldiği vurgulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için vatandaşların da daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.