NBA'de Philadelphia 76ers ve Utah Jazz galibiyet aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 109-105 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı.
Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.
Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.
Ömer Faruk'un çabası galibiyete yetmedi
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Cleveland Cavaliers'a 129-113 yenildi.
Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.
Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Sonuçlar
Toronto Raptors- Los Angeles Lakers: 111-128
Washington Wizards- Milwaukee Bucks: 117-113
Miami Heat- New York Knicks: 109-99
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 109-105
Minnesota Timberwolves- Houston Rockets: 113-106
Denver Nuggets- San Antonio Spurs: 110-105
Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 113-129
Golden State Warriors- Dallas Mavericks: 104-100
Sacramento Kings- Los Angeles Clippers: 109-95
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