NBA'de play-off turunda 4 maç oynandı - Son Dakika
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NBA'de play-off turunda 4 maç oynandı

18.04.2022 11:40
NBA'de play-off turunda 4 maç oynandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu, 4 karşılaşmayla devam etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu, 4 karşılaşmayla devam etti.

Doğu Konferansı play-off serisi ilk maçında Miami Heat, evinde Atlanta Hawks'ı 115-91 yenerek 1-0 öne geçti.

Maçta 8 üçlük isabeti bulan Heat oyuncusu Duncan Robinson, 27 sayı kaydederken, Jimmy Butler 21, P.J. Tucker 16 ve Kyle Lowry 10 sayı attı.

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer play-off serisi ilk maçında Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 93-86 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 27 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

Boston Celtics, serinin ilk maçını kazandı

Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 115-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Boston Celtics'te Jayson Tatum, 31 sayıyla oynadı.

Brooklyn Nets'te Kyrie Irving'in kaydettiği 39 sayı, galibiyet için yeterli olmadı.

Paul'den 30 sayı

Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Phoenix Suns, sahasında New Orleans Pelicans'ı 110-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Suns'ta 30 sayıyla oynayan Chris Paul, bunların 19'unu son çeyrekte kaydetti.

Sonuçlar

Miami Heat - Atlanta Hawks: 115-91

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls: 93-86

Boston Celtics - Brooklyn Nets: 115-114

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 110-99

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NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı NBA'de Hawks ve Pelicans play-off'lara yükseldi NBA'de Hawks ve Pelicans play-off'lara yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Miami Heat, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de play-off turunda 4 maç oynandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de play-off turunda 4 maç oynandı - Son Dakika
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