NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı

29.04.2022 12:00
NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ve Dallas Mavericks rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ve Dallas Mavericks rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına ilk turda oynanan 3 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'u 132-97 yendi ve seriyi 4-2 kazanarak yarı finale çıktı.

76ers'da Joel Embiid 33 sayı, 10 ribaunt ve James Harden ise 22 sayı, 15 asist kaydetti.

İkinci tura yükselen ekipte Furkan Korkmaz, 5 dakika 6 saniye süre alırken 2 asist, 2 ribaunt ile oynadı ve sayı üretemedi.

Philadelphia 76ers yarı finalde Miami Heat ile karşılaşacak.

Phoenix Suns yarı finalde

Batı Konferansı play-off mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 115-109 yendi ve seride 4-2 öne geçerek yarı finale kaldı.

Phoenix Suns'da Chris Paul, 33 sayı ve 8 asistle oynarken Deandre Ayton ise 22 sayı ile galibiyete katkı verdi.

New Orleans Pelicans'da ise Brandon Ingram 21 sayı üretti.

Phoenix Suns, yarı finalde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

Mavericks, seriyi 4-2'ye getirerek turladı

Dallas Mavericks, deplasmanda Utah Jazz'ı, 98-96 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 4-2 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 24 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ve 3 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Donovan Mitchell ise 23 sayı üretirken takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar:

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers: 97-132

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns: 109-115

Utah Jazz - Dallas Mavericks: 96-98

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig'de son 2 hafta heyecanı TFF 3. Lig'de son 2 hafta heyecanı

Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Philadelphia, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:53 Liseli genci bıçaklayarak hastanelik etmişlerdi! Serbest kalan iki genç tekrar aynı yere gelerek tehditler savurdu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement