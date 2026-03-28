NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu - Son Dakika
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

NBA\'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
28.03.2026 15:13
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-109 yendi. LeBron James'in oğlu Bronny James'e yaptığı asist, NBA tarihinde bir babanın oğluna yaptığı ilk asist olarak kayıtlara geçti.

NBA'de unutulmaz anlara bir yenisi daha eklendi.

BABA-OĞUL AYNI SAHADA TARİH YAZDI

LeBron James'in, oğlu Bronny James'e yaptığı asist NBA tarihinde bir babanın oğluna yaptığı ilk asist olarak kayıtlara geçti. Bu an, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Basketbol dünyasında ender görülen bu an, sporun duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı takımda forma giyen baba-oğulun uyumu dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tarihi asistin görüntüleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, NBA tarihine geçen anlar basketbolseverler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

Lebron James, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    LeBron James'in bu maçta ne işi var Lakers'ta oynamıyor mu insan açık bir bakar yavrum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
