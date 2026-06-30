NBA Europe Projesinde Teklif Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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NBA Europe Projesinde Teklif Süreci Tamamlandı

30.06.2026 22:58
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Ekim 2027'de başlayacak NBA Europe için 12 takım belirleniyor, teklifler değerlendiriliyor.

NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027'de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlandı. Bundan sonraki süreçte, 12 kalıcı takımın belirlenmesi için NBA ve FIBA kendi kurullarında teklifleri değerlendirecek.

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum yaptığı açıklamada, "NBA ve FIBA tarafından desteklenen Avrupa'daki yeni basketbol ligi kapsamında aldığımız kalıcı franchise teklifleri bizlere büyük cesaret verdi. Bu teklifler, projeye duyulan büyük ilgi ile oluşan güçlü ivmeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu proje, Avrupa basketbol tarihinin gördüğü en büyük sermaye girişini sağlayacak. Hedeflediğimiz 12 şehrin her birinde, aralarında birçok mevcut basketbol ve futbol kulübünün de bulunduğu, açık şekilde öne çıkan adaylarımız var. Bundan sonraki süreçte NBA ve FIBA Yönetim Kurulları ile birlikte çalışarak uzun vadeli anlaşmaları nihai hale getireceğiz" dedi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere ve yurt dışı basındaki yansımalara göre, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), Atina (Yunanistan) ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı kalıcı franchise'ların tamamı için 500 milyon dolar ve 1 milyar dolar arasında değişen çok sayıda teklif alınırken, teklif verenler arasında 20'den fazla basketbol ve futbol takımı da bulunduğu ifade edildi.

NBA'İN 80 YILLIK PAZARLAMA GÜCÜ DEVREYE GİRECEK

Mevcut basketbol kulüplerinin NBA Europe'a gösterdiği ilginin en büyük nedenlerinden biri Avrupa basketbolunda yıllardır en üst seviyede mücadele eden takımların finansal sürdürülebilirliği yakalayamaması gösteriliyor. Büyük bütçelerle Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele eden takımların çok büyük bir bölümü, sınırlı gelir modelleri nedeniyle her yıl sonunda zarar ederken; NBA'in 80 yıllık organizasyon tecrübesi ve dünyada 2 milyar taraftara ulaşan pazarlama gücünün NBA Europe projesinin en önemli avantajlarından biri olacağı ifade ediliyor.

Diğer yandan, NBA yetkililerinin, 'tarihte bir kez gelebilecek bir fırsat' olarak nitelendirdiği NBA Europe'un ekonomisine ve finansal modeline ilişkin de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kaynaklardan alınan bilgiye göre; projenin ilk 10 yılında NBA tarafından dağıtılacak toplam miktarın 10 milyar doları bulması; franchise sahibi olacak takımların üçüncü yılla birlikte finansal olarak 'başa baş' noktasına gelmesi bekleniyor.

NBA Europe'un en önemli özelliklerinden biri de yarı-açık lig formatı olacak. Ekim 2027'de başlaması planlanan NBA Europe'un ilk sezonunda 16 takımın yer alması bekleniyor. İlk planlamaya göre, bu takımların 12'si kalıcı franchise'lardan oluşacak; kalan 4 kontenjanın sahipleri ise liyakat esasına göre, FIBA bünyesindeki yerel liglerde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) sergilenen sportif performansa göre belirlenecek.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Ekonomi, Finans, Oyun, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA Europe Projesinde Teklif Süreci Tamamlandı - Son Dakika

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