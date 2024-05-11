NBA Konferans Yarı Finalinde Nuggets ve Pacers Galip - Son Dakika
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NBA Konferans Yarı Finalinde Nuggets ve Pacers Galip

NBA Konferans Yarı Finalinde Nuggets ve Pacers Galip

Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 111-106 yenerek seride durumu 2-1 yaptı. Nikola Jokic ve Tyrese Haliburton'ın performanslarıyla Nuggets ve Pacers galibiyet elde etti.

11.05.2024 10:29
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 117-90, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 111-106 yenerek geride oldukları seride durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 24 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, 3 blokla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında Timberwolves'u 27 sayı farkla mağlup etti.

İlk iki maçı evinde kaybeden konuk takım Nuggets'ta Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Michael Porter Jr 21 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 14 sayı, 5 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Pacers evinde kazandı

Indiana Pacers, iki yenilgiyle başladığı Doğu Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında New York Knicks'i Tyrese Haliburton'ın 35 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yendi.

Ev sahibi Pacers'ta Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaunt ve Myles Turner 21 sayı, 10 ribaunt üretti.

Knicks'te Donte DiVincenzo'nun 35 ve Jalen Brunson'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: AA

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