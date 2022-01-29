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NBA lideri Phoenix Suns hız kesmiyor - Son Dakika

NBA lideri Phoenix Suns hız kesmiyor

29.01.2022 09:46
NBA lideri Phoenix Suns hız kesmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 134-124 yenen Phoenix Suns, üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 134-124 yenen Phoenix Suns, üst üste 9. galibiyetini elde etti.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Suns, ağırladığı Timberwolves'u yenerek 48. maçında 39. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor elde ettiği Suns'ta 29 sayı, 9 asist üreten Devin Booker, 23 sayı, 5 ribauntla oynayan Cameron Johnson ve 21 sayı, 14 asist, 10 ribauntla "triple double" yapan Chris Paul öne çıktı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 27 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma, Karl-Anthony Towns 23 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Malik Beasley 26 sayıyla mücadele etti.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının sahasında Portland Trail Blazers'a 125-110 yenildiği karşılaşmayı 4 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Grizzlies ve Nuggets yükselişlerini sürdürdü

Ligde son haftaların formda takımları Memphis Grizzlies ve Denver Nuggets maçlarından galip ayrıldı. Grizzlies sahasında Utah Jazz'ı 119-109, Nuggets da deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 116-105 mağlup etti.

Grizzlies'te 30 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle oynayan Ja Morant, galibiyetin mimarı oldu. Brandon Clarke 22 sayı, Jaren Jackson da 18 sayı, 6 blokluk katkıda bulundu.

2021'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Nuggets pivotu Nikola Jokic ise 29 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle bu ay 6. kez "triple double" yaptı.

Sonuçlar

Orlando Magic- Detroit Pistons: 119-103

Charlotte Hornets- Los Angeles Lakers: 117-114

Atlanta Hawks- Boston Celtics: 108-92

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 105-116

Oklahoma City Thunder- Indiana Pacers: 110-113 (uzatmada)

Miami Heat- Los Angeles Clippers: 121-114

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 110-125

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 119-109

San Antonio Spurs- Chicago Bulls: 131-122

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 134-124

Milwaukee Bucks- New York Knicks: 123-108

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Amerikan Basketbol Ligi, Minnesota Timberwolves, Karl Anthony, Phoenix Suns, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA lideri Phoenix Suns hız kesmiyor - Son Dakika Spor


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