TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen Dieumerci Ndongala ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dieumerci Ndongala ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze katıldığı günden bu yana sahada sergilediği özveri ve emeğiyle takımımıza önemli katkılarda bulunan profesyonel futbolcumuz Dieumerci Ndongala ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve özel hayatında başarılar diliyoruz."

Bandırmaspor formasıyla 27 maça çıkan Ndongala 1 gol, 5 asist ile takımına katkıda bulunmuştu.