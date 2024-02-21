Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu - Son Dakika
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Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu

Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu

TFF 1'inci Lig'de kalesini son 6 maçtır gole kapatan Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım olmayı başardı.

21.02.2024 15:01
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TFF 1'inci Lig'de kalesini son 6 maçtır gole kapatan Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım olmayı başardı.

ZİRVEDE ERZURUMSPOR VAR

TFF 1. Lig'de son olarak 17'nci haftada deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 yenilen Erzurumspor, sonrasında oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, "2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor. Bu kolay bir şey değil. Bu gurur duyulacak bir başarı. İnşallah sürdürmeye çalışacağız" dedi.

Ne City, ne PSG, ne de Real Madrid! 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor

6 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

1'inci Lig'de geride kalan 23 haftada rakip filelere 23 gol gönderen Erzurumspor, kalesinde ise sadece 20 gol gördü. Ligin 17'nci haftasında Eyüpspor'a 3-0 yenilen mavi-beyazlı takım, bu maçtan sonra 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Yamaç: Bu başarı ile lider olmanız gerekiyor ama kaçıncı sırada yer alıyorsunuz. 10 7 Yanıtla
  • Ziya Öner: Şimdi herkes duydu nazar değer ilk maçta gol yerler :) 11 5 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Şimdi 4-5 tane yeyip peşinen öderler :) 7 7 Yanıtla

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