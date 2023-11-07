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İlhan Palut'tan penaltı pozisyonuna tek cümlelik yorum: Görmediğimiz çok değişik bir penaltı - Son Dakika

İlhan Palut'tan penaltı pozisyonuna tek cümlelik yorum: Görmediğimiz çok değişik bir penaltı

Son Güncelleme: 07.11.2023 00:10

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada 19. dakikadaki penaltı pozisyonu için, "Görmediğimiz çok değişik bir penaltı" dedi.

Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEKLEDİĞİM ENERJİ YOKTU"

Mücadeleyi değerlendiren Palut, "Son 20 dakika beklediğim enerji sahada yoktu, eksiğimiz buydu. Maç kontrolümüzde geçerken bugün çok talihsiz bir pozisyon, çok pahalı bir öğrenme oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİK BİR PENALTI"

19. dakikadaki penaltı için konuşan teknik adam, "Görmediğimiz çok değişik bir penaltı, bunu maç boyunca kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İlhan Palut'tan penaltı pozisyonuna tek cümlelik yorum: Görmediğimiz çok değişik bir penaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlhan Palut'tan penaltı pozisyonuna tek cümlelik yorum: Görmediğimiz çok değişik bir penaltı - Son Dakika
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