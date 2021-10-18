'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
18.10.2021 15:56
Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ın operasyon yaptığını belirtti. Kütahyalı, "Allah var. Ali Şansalan'ı pozisyon pozisyon haklı çıkarabilirim istesem. Ama maçı katletti. İnce ince Fenerbahçe'yi doğradı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" dedi. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bardağını kontrol etti, ateşini ölçtü.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe'yi savunması Beyaz Futbol yorumcularını şaşırttı. Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev yapan Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu ifade etti. Yorumcu Sinan Engin, Kütahyalı'nın bardağını kontrol edip ateşini ölçtü.
"ALLAH VAR"
Rasim Ozan Kütahtyalı, "Pozisyon pozisyon hakemi haklı çıkartabilirim. Ama bütün olarak Fenerbahçe'yi ince ince doğramıştır. Allah var. Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.
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