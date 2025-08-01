A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı spor kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Milli voleybolcu Instagram storysinden paylaştığı görüntülerde saçlarını üç numara yaptığını "Ben bir şey yaptım" diyerek gösterdi.
Karakurt yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli voleybolcuya; 'Biri şaka desin', 'Hiç yakışmamış', 'Keşke yapmasaydın' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Ebrar'ın yeni imajı;
Son Dakika › Spor › Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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