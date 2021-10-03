Necati Erkmen: "İstediğimizi sahaya yansıttık"

B.B. Erzurumspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Penaltı gol olsaydı daha farklı olur muydu bilmiyorum ama oyunun genelinde hem ilk yarı, hem de ikinci yarı bir iki pozisyon hariç istediğimizi sahaya yansıttık" dedi.

TFF 1. Lig'in 8'inci haftasında konuk ettikleri B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Necati Erkmen, "Birkaç haftadır iyi oynuyoruz. Seyirciyle de bunu iyi taçlandırdık. Penaltı gol olsaydı daha farklı olur muydu bilmiyorum ama oyunun genelinde hem ilk yarı, hem de ikinci yarı bir iki pozisyon hariç istediğimizi sahaya yansıttık. Zor bir müsabakaydı. Erzurumspor bu ligin iyi takımlarından biriydi. Bu muhteşem seyirci önünde kazanmak beni çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki müsabakalarda bu mutluluğumuz devam eder. Önemli olan 3 puanı almaktı" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA