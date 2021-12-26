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Necati Erkmen: "Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız" - Son Dakika

Necati Erkmen: "Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız"

26.12.2021 22:03

- Necati Erkmen: "Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız" Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız.

- Necati Erkmen: "Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız. Gerekli çalışmaları yapıp, hedefi yakalamak için elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Necati Erkmen, "Yediğimiz gol sonrası karakter gösterdik. Oyuna hakimiyet kurduk ve ilk yarının sonunda haftalardır çalıştığımız bir organizasyonda bulduğumuz golle maçı berabere bitirdik. İkinci yarı yapılan değişiklikler neticesinde biraz geriye çekiliyormuş gibi görünsek de, ön bölge oyuncularımızın attığı ikinci güzel golle öne geçtik. Oyunu iyi tuttuk ve müsabakayı kazandık. Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız. Ligin ikinci devresinde 12 maçı Ankara'da oynayacağız. Gerekli çalışmaları yapıp, hedefi yakalamak için elimizden geleni ortaya koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Necati Erkmen: Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız
Necati Erkmen: Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız
Necati Erkmen: Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız

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MKE Ankaragücü, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Necati Erkmen: 'Ligin ilk yarısıyla hedefi tutturmuş durumdayız' - Son Dakika Spor


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